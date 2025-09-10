Apple сняла с продажи четыре модели iPhone

Корпорация Apple провела плановое обновление своего продуктового портфеля вслед за представлением новых смартфонов, сообщает портал iXBT. Компания официально прекратила продажи сразу четырех предыдущих моделей iPhone через свой сайт и авторизованных реселлеров.
Список снятых с производства устройств включает iPhone 15, iPhone 15 Plus, а также флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Данное решение является традиционной практикой компании, которая ежегодно обновляет ассортимент после сентябрьских презентаций.
Текущая линейка смартфонов Apple теперь состоит из семи актуальных моделей. В нее вошли базовый iPhone 16e, модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также новинки: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и топовый iPhone 17 Pro Max.
Старт продаж новейшей серии iPhone 17 запланирован на 19 сентября. Предзаказ на новые устройства будет доступен уже с 12 сентября в Соединенных Штатах и ряде других стран, а российские покупатели смогут приобрести гаджеты в ближайшее время после старта мировых продаж.
Ранее на ежегодной презентации 9 сентября компания Apple анонсировала смартфон iPhone Air с толщиной корпуса всего 5,6 миллиметра. Как сообщили представители компании, рамка устройства на 80% состоит из переработанного титана, что делает его не только исключительно прочным, но и самым легким и тонким iPhone за всю историю бренда.