В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов Член СПЧ Кабанов: о правонарушениях мигрантов надо сообщать в МДВ и СК РФ

При обнаружении признаков незаконной миграции нужно обращаться в МВД или Следственный комитет, посоветовал в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он отметил, что можно позвонить на «горячую линию». Туда же стоит сообщать и о правонарушениях, совершенных иностранцами, уточнил он.

Когда мы видим признаки незаконной миграции, любого правонарушения, надо обращаться на «горячие линии» МВД и Следственного комитета. Граждане не должны молчать, незаконная миграция — это угроза нашей персональной безопасности, безопасности наших детей и нашей страны, — заявил Кабанов.

Он также отметил, что сообщения граждан стимулируют сотрудников правоохранительных органов наводить порядок в сфере миграции. Сейчас, по его словам, проблема заключается в том, что их мало, они не хотят работать, а некоторые и вовсе «простимулированы» диаспорами.

Ранее в России истек срок, в который нелегальные мигранты могли урегулировать свой правовой статус. Как подчеркнули в миграционной службе МВД, сделать это с 11 сентября будет уже невозможно. Начиная с этой даты в отношении нелегальных мигрантов будут применяться предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав. Например, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, а также водить автомобиль и устраивать детей в детсады или школы.