15 сентября 2025 в 17:30

Салат «Крабс» — когда простые продукты становятся шедевром!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Крабс» — это тот самый случай, когда простые продукты становятся шедевром. Нежное сочетание крабовых палочек, сочных помидоров и сыра с чесночной ноткой покоряет с первой ложки. Он получается легким, свежим и очень питательным.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца вареные — 4 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Крабовые палочки, яйца и помидоры нарежьте аккуратными кубиками. Сыр натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс.
  2. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте соль, перец и заправьте майонезом. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить текстуру, и сразу подавайте к столу.

Ранее мы готовили салат «Закат» — всего 3 ингредиента! Яркий, сочный и невероятно аппетитный.

салат
крабовые палочки
яйца
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
