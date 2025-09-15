Салат «Крабс» — когда простые продукты становятся шедевром!

Салат «Крабс» — это тот самый случай, когда простые продукты становятся шедевром. Нежное сочетание крабовых палочек, сочных помидоров и сыра с чесночной ноткой покоряет с первой ложки. Он получается легким, свежим и очень питательным.

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 200 г

Помидоры — 2 шт.

Сыр твердый — 100 г

Яйца вареные — 4 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Крабовые палочки, яйца и помидоры нарежьте аккуратными кубиками. Сыр натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте соль, перец и заправьте майонезом. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить текстуру, и сразу подавайте к столу.

