Как проверить мед дома: шесть способов разоблачить подделку

Пчелиный мёд ценят за вкус, пользу и натуральность, ведь всё производство — заслуга самих пчёл. Но на прилавках нередко встречаются подделки: мёд разбавляют сиропом, патокой, добавляют крахмал или муку. На вид их отличить сложно, но есть простые домашние тесты, которые помогут определить качество.

Признаки настоящего мёда:

быстро тает во рту, не оставляя крупинок сахара;

слегка «жжёт» язык;

тянется тонкой струйкой при переливании;

медленно перетекает из одной ёмкости в другую.

Шесть домашних тестов:

На руке: нанесите немного мёда на ладонь и разотрите. Натуральный быстро впитается и не оставит комочков. Тягучесть: опустите деревянную палочку в мёд. Настоящий будет тянуться тонкой струйкой, подделка — капать. Растворение: добавьте ложку мёда в тёплую воду. Качественный растворится только при размешивании, фальсификат — сам. Уксус: вода + мёд + 3 капли уксуса. Если появилась пена — в продукте есть добавки. Йод: вода + мёд + 3 капли йода. Посинение и осадок означают наличие крахмала или муки. Горячий металл: нагрейте проволоку и опустите в мёд. Настоящий останется на поверхности, подделка стечёт.

Эти методы не требуют специальных приборов, но помогут убедиться, что на столе действительно натуральный продукт, а не сладкая имитация.

Август идет, а томаты все еще зеленые? Огородники нередко теряют терпение, глядя на краснеющие плоды у соседей. Но ускорить созревание можно и не за счет подкормок. В дело вступает простой, но неожиданный прием, связанный с корневой системой.