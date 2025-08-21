Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 21:52

Как проверить мед дома: шесть способов разоблачить подделку

Пчелиный мёд ценят за вкус, пользу и натуральность, ведь всё производство — заслуга самих пчёл. Но на прилавках нередко встречаются подделки: мёд разбавляют сиропом, патокой, добавляют крахмал или муку. На вид их отличить сложно, но есть простые домашние тесты, которые помогут определить качество.

Признаки настоящего мёда:

  • быстро тает во рту, не оставляя крупинок сахара;
  • слегка «жжёт» язык;
  • тянется тонкой струйкой при переливании;
  • медленно перетекает из одной ёмкости в другую.

Шесть домашних тестов:

  1. На руке: нанесите немного мёда на ладонь и разотрите. Натуральный быстро впитается и не оставит комочков.
  2. Тягучесть: опустите деревянную палочку в мёд. Настоящий будет тянуться тонкой струйкой, подделка — капать.
  3. Растворение: добавьте ложку мёда в тёплую воду. Качественный растворится только при размешивании, фальсификат — сам.
  4. Уксус: вода + мёд + 3 капли уксуса. Если появилась пена — в продукте есть добавки.
  5. Йод: вода + мёд + 3 капли йода. Посинение и осадок означают наличие крахмала или муки.
  6. Горячий металл: нагрейте проволоку и опустите в мёд. Настоящий останется на поверхности, подделка стечёт.

Эти методы не требуют специальных приборов, но помогут убедиться, что на столе действительно натуральный продукт, а не сладкая имитация.

