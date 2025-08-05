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05 августа 2025 в 13:12

Зеленые висят, а у соседей — краснеют: что сделать с корнями томатов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Август идет, а томаты все еще зеленые? Огородники нередко теряют терпение, глядя на краснеющие плоды у соседей. Но ускорить созревание можно — и не за счет подкормок. В дело вступает простой, но неожиданный прием, связанный с корневой системой.

Суть метода — в создании мягкого стресса, который безопасен для растения, но побуждает его ускорить дозревание. Такой стресс не требует химии, препаратов или затрат.

Как это работает

Растение, почувствовав ограничение в питании и влаге, начинает «беспокоиться» о продолжении рода. В ответ оно ускоряет созревание плодов — ведь в них формируются семена.

Что нужно сделать:

  1. Возьмите лопату или крепкую палку.
  2. Втыкайте инструмент в землю по кругу на расстоянии 10–15 см от стебля.
  3. Делайте несколько неглубоких надрезов почвы (до 10–15 см), слегка подрывая корешки.
  4. Осторожно приподнимите куст за основание — буквально чуть-чуть — и снова аккуратно прижмите почву.

Такой прием перенастраивает растение: вместо наращивания зелени оно направляет энергию на созревание уже сформированных плодов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Результат не заставит ждать:

– через 3–5 дней плоды начинают буреть;

– через 5–7 дней большинство томатов полностью краснеют;

– особенно хорошо работает на среднеспелых и поздних сортах в августе.

Дополнительный бонус

Метод снижает риск растрескивания плодов, который часто возникает из-за переувлажнения почвы.

В отличие от спорных практик вроде протыкания плодов или массового удаления листьев, этот способ не повреждает надземную часть растения и не открывает путь инфекциям.

Итог: томаты дозревают прямо на кусте, набирают максимум сахара и вкуса — и все это без сложностей и затрат. Просто, эффективно и экологично.

Ранее сообщалось, что аспаркам может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

огороды
советы
томаты
овощи
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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