Божественный медовый рулет с черносливом и орехами: его хочется есть тоннами

Божественный медовый рулет с черносливом и орехами: его хочется есть тоннами

Этот невероятно нежный медовый рулет хочется есть тоннами. Вкус получается божественным: нежный медовый бисквит со сливочным кремом, пикантными нотками чернослива и хрустом орехов создают идеальную гармонию.

Рецепт: для бисквита взбейте 3 яйца с 150 г сахара, добавьте 2 ст. л. меда, 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут на противне с пергаментом. Горячий корж сразу сверните в рулет с помощью полотенца и остудите. Для крема взбейте 200 г сливочного сыра с 100 г сахарной пудры и 100 мл сливок 33%. Чернослив (100 г) залейте кипятком на 10 минут, затем измельчите и смешайте с 50 г грецких орехов. Разверните остывший корж, распределите крем, посыпьте начинкой из чернослива и орехов, сверните рулетом и уберите в холодильник на 2–3 часа.

Этот рулет особенно хорош с чаем или кофе и станет настоящим хитом на любом празднике!

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог крамбл: не требует раскатки теста и готовится быстрее шарлотки.