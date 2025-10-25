Медовое лакомство к чаю: готовим настоящий чак-чак с идеальной хрустящей текстурой

Этот чак-чак — не просто десерт, а настоящее путешествие в мир восточных сладостей. Хрустящие воздушные шарики, соединенные ароматным медовым сиропом, тают во рту и дарят неповторимые ощущения. Идеальное угощение к чаю, которое понравится и детям, и взрослым.

Готовлю я так: из пяти яиц, половины чайной ложки соды и соли замешиваю крутое тесто, постепенно добавляя 450 граммов муки. Даю тесту отдохнуть 20 минут под полотенцем. Раскатываю тонкий пласт и нарезаю на мелкие ромбики или соломку. Обжариваю в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета партиями по 2-3 минуты. Для сиропа смешиваю 300 граммов меда и 150 граммов сахара, прогреваю на медленном огне до однородности. Заливаю горячим сиропом обжаренные шарики, быстро перемешиваю и перекладываю в форму, плотно утрамбовывая. Оставляю на несколько часов для пропитки — тогда чак-чак становится особенно нежным.

