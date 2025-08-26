Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны

Пресс-служба южнокорейской компании Samsung отказалась комментировать сообщения о согласии предустанавливать мессенджер МАХ на свои гаджеты с 1 сентября по требованию российского законодательства. Так в разговоре с NEWS.ru бренд ответил на соответствующий вопрос.

Мы воздержимся от комментариев, — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что МАХ и технология электронной подписи «Госключ» завершили совместную интеграцию. Функция позволит подписывать отправленные в рамках приложения документы клиентам банков, мобильных операторов и других компаний.

До этого партнер юридической компании «Мокров и партнеры» Анастасия Елисеева заявила, что работодатель не имеет права уволить сотрудника за отказ установить мессенджер на смартфон. По словам юриста, использование личного имущества в служебных целях требует отдельного соглашения и компенсации.

Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее заявила, что, несмотря на повышенную степень защиты в национальном мессенджере MAX, пользователям необходимо соблюдать базовые правила безопасности. По ее словам, рекомендуется проверять личности собеседников, чтобы избежать возможных рисков.