День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 14:03

Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны

NEWS.ru: Samsung отказался комментировать сообщения о предустановке МАХ

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Natasha Zakharo/Global Look Press

Пресс-служба южнокорейской компании Samsung отказалась комментировать сообщения о согласии предустанавливать мессенджер МАХ на свои гаджеты с 1 сентября по требованию российского законодательства. Так в разговоре с NEWS.ru бренд ответил на соответствующий вопрос.

Мы воздержимся от комментариев, — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что МАХ и технология электронной подписи «Госключ» завершили совместную интеграцию. Функция позволит подписывать отправленные в рамках приложения документы клиентам банков, мобильных операторов и других компаний.

До этого партнер юридической компании «Мокров и партнеры» Анастасия Елисеева заявила, что работодатель не имеет права уволить сотрудника за отказ установить мессенджер на смартфон. По словам юриста, использование личного имущества в служебных целях требует отдельного соглашения и компенсации.

Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее заявила, что, несмотря на повышенную степень защиты в национальном мессенджере MAX, пользователям необходимо соблюдать базовые правила безопасности. По ее словам, рекомендуется проверять личности собеседников, чтобы избежать возможных рисков.

гаджеты
Samsung
MAX
мессенджеры
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Диброва опровергла слухи об измене супругу
В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников
Турэксперт ответил на слухи о запрете пользоваться телефонами в Египте
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.