Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер Юрист Елисеева: увольнение за отказ установить мессенджер считается незаконным

Работодатель не имеет права уволить сотрудника за отказ установить мессенджер на смартфон, заявила NEWS.ru партнер юридической компании «Мокров и партнеры» Анастасия Елисеева. По словам юриста, использование личного имущества в служебных целях требует отдельного соглашения и компенсации.

Работодатель должен обеспечить сотрудника необходимыми ресурсами — техникой, инструментом и прочими материалами, требуемыми для выполнения обязанностей. Работодатель должен компенсировать сотруднику затраты, связанные с применением личных вещей, используемых с разрешения и в интересах работодателя, включая амортизационные издержки и другие сопутствующие расходы. Если соглашением не установлена обязанность работника использовать в работе конкретный личный смартфон, его отказ установить какое-либо приложение на телефон не может служить законным основанием для увольнения, — пояснила Елисеева.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера MAX на личные смартфоны, так как это нарушает конституционные права граждан. По его словам, для рабочих задач руководство обязано предоставлять служебные устройства, а не вторгаться в частную жизнь персонала.