26 августа 2025 в 16:32

В АдГ связали помощь Украине с повышением налогов для Германии

Сопредседатель АдГ Вайдель: Клингбайль разбрасывается миллиардами в Киеве

Ларс Клингбайль Ларс Клингбайль Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль «разбрасывается» миллиардами в Киеве, написала в соцсети X сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. При этом она напомнила, что кабмин планирует повысить налоги в ФРГ.

Министр финансов Клингбайль разбрасывается в Киеве миллиардами, а дома хочет повысить налоги. На помощь Украине уже направлено более €50 млрд. Деньги налогоплательщиков должны быть потрачены на собственных граждан! — написала Вайдель.

Лидер немецкой партии «Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт напомнила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о планах изменить систему государства всеобщего благосостояния. В ее нынешнем виде система «больше не является финансово жизнеспособной», отмечал глава правительства. На следующий день Клингбайль от имени кабмина выделил Украине дополнительную военную помощь, напомнила Вагенкнехт.

Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что Мерц хочет реванша в противостоянии с Россией. По ее словам, политик не сыграл особой роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

