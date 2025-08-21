Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Германии уличили Мерца в реваншизме

Аналитик Дагделен: Мерц хочет реванша в противостоянии с Россией

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет реванша в противостоянии с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в беседе с РИА Новости. По ее словам, политик не сыграл особой роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Федеральный канцлер Мерц в целом не сыграл конструктивной роли. Часто складывается впечатление, что он мечтает о реванше против России, — подчеркнула она.

Ранее Дагделен заявила, что размещение военных ФРГ на Украине является крайне опасным и безответственным шагом с исторической точки зрения. Так она прокомментировала факт о том, что Мерц оставил вопрос размещения открытым на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме.

До этого сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель отмечала, что обеспечение Украине гарантий безопасности НАТО со стороны Германии фактически означает присутствие немецких военнослужащих на территории страны. По ее мнению, этим Мерц делает страну потенциальной мишенью.

