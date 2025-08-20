В Германии ужаснулись возможной отправке войск на Украину

Размещение военных ФРГ на Украине является крайне опасным и безответственным шагом с исторической точки зрения, заявила в соцсети X внешнеполитический эксперт германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен. Так она отреагировала на тот факт, что канцлер Германии Фридрих Мерц оставил вопрос размещения открытым на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме.

Это крайне опасно, исторически безответственно и является игрой с привлечением НАТО. Ни цента, никакого оружия и, конечно же, никаких немецких солдат на Украине, — написала Дагделен.

Также Мерц во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что следует добиться прекращения огня до следующей встречи по вопросу украинского конфликта. По его мнению, без этого переговоры не могут состояться.

Ранее сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявляла, что обеспечение Украине гарантий безопасности НАТО со стороны Германии фактически означает присутствие немецких военнослужащих на территории страны. По ее мнению, этим Мерц делает страну потенциальной мишенью.