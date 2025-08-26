День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:30

Подруга Дибровой раскрыла неожиданную правду о разводе с мужем

Товстик допустила, что на развод с мужем повлияло его увлечение эзотерикой

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Елена Товстик допустила, что на ее отношения с мужем повлияло его увлечение эзотерикой. В интервью Андрею Малахову она рассказала правду о расставании с супругом Романом. После разрыва он ушел к ее подруге — Полине Дибровой.

Он не верующий человек, не верит в Бога. Он верит в энергии, ездит на ретриты. Энергиями занимается. И, как сказать, может быть, там он как-то ушел в этот астрал. Я это связываю все с эзотерикой, с колдовством, — поделилась Товстик.

По мнению Елены, муж попал в секты, о которых она не знала. Женщина не смогла сдержать слез во время общения с Малаховым.

Товстик полагает, что на Романа оказывает влияние сама Диброва, поскольку, кроме нее, развод никому не нужен. Женщина призналась, что два месяца смогла вести с ним переговоры. Однако, утверждает Товстик, Диброва «топнула ногой» в связи со своим днем рождения. Женщина заявила, что супруг ее «просто уничтожил».

Ранее Диброва высказалась о слухах о дружбе с женой своего возлюбленного. Модель подтвердила, что в прошлом общалась с семьей Товстик, но контакты прервались еще в 2017 году.

