29 ноября 2025 в 06:00

Психолог объяснила, как правильно рассказать детям о разводе

Психолог Михеичева: супругам желательно вместе рассказать ребенку о разводе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Супругам желательно вместе рассказать ребенку о решении развестись, так как это позволит продемонстрировать сохранение родительского союза, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. Она отметила, что это поможет детям чувствовать себя в безопасности в этот сложный период.

Развод — это всегда стресс, но то, как родители рассказывают о расставании, во многом определяет, насколько безопасно ребенок пройдет через этот период. Детям важно слышать честное, но щадящее объяснение, без обвинений и деталей взрослых конфликтов. Ключевое сообщение остается неизменным: это решение взрослых, и ребенок здесь ни при чем. Хорошо, если разговор проводится вместе: это показывает, что родители, несмотря на развод, сохраняют союз в вопросах воспитания, — пояснила Михеичева.

Она подчеркнула, что в реальности совместный разговор не всегда возможен из-за эмоциональной неготовности одного из родителей. По словам Михеичевой, в такой ситуации инициативу должен взять на себя тот взрослый, кто способен сохранять спокойствие и уверенность. Психолог добавила, что даже беседа с одним родителем, которая была проведена правильно, может дать ребенку необходимую опору и снизить уровень тревоги.

Часто один из родителей не готов выдерживать разговор с ребенком о разводе. Если так, лучше провести беседу одному: взрослая позиция одного родителя все равно обеспечивает ребенку чувство опоры. Если разговор приходится вести кому-то одному, опираться стоит на три базовых принципа — нейтральность, простота и предсказуемость. Нейтральность означает отсутствие обвинений. Простота — это короткое, понятное объяснение, которое вы готовы повторять столько раз, сколько ребенку понадобится. Предсказуемость должна быть в четких ответах на вопросы, что будет дальше, где он будет жить и так далее. Эти три опоры помогают снизить тревогу и вернуть ощущение стабильности, — резюмировала Михеичева.

Ранее юрист Алина Лактионова заявила, что в России отсутствуют действенные механизмы финансовой поддержки матерей со стороны бывших мужей после развода. По ее словам, существующее законодательство практически не защищает женщин, которые посвятили годы семье, а не карьере. Юрист отметила, что решение проблемы заключается в развитии института алиментов.

