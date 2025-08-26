Бывший главком Вооруженных сил Украины, а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный фактически является подельником и «братом-близнецом» президента республики Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Он пояснил, что сделал такой вывод из-за обещания экс-военачальника, данного главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, не критиковать украинские власти во время конфликта.

Залужный расписался в том, что он подельник Зеленского и его брат-близнец, — написал Дубинский.

Ранее парламентарий заявлял, что Владимир Зеленский жертвует своей страной ради собственных амбиций. По его словам, именно так выглядит отказ политика идти на компромиссы с целью урегулировать конфликт на Украине. Дубинский пояснил, что план Зеленского при этом обречен на провал. Это кончится тем, что либо Украина окажется под контролем РФ, либо будет подписывать мирное соглашение уже без него, считает он.

Прежде Зеленский сообщил, что не готов к компромиссам в вопросах урегулирования конфликта с Россией и Киев не позволит принудить себя к этому. Президент назвал решение, которое предлагает российская сторона, «позором» для Украины.