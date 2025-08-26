Продюсер оценил настоящую стоимость свадьбы Муцениеце

Продюсер Сергей Дворцов не согласен с мнением Telegram-каналов, которые оценили стоимость свадьбы актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги в 6 млн рублей. Эксперт рассказал NEWS.ru, что паре пришлось потратить гораздо большую сумму, потому что они всегда выбирают самое лучшее.

Кольца, наряды для жениха и невесты стоили явно не по 200 тысяч. Зная о том, что ребята выбирают все самое лучшее, думаю, все это влетело в копеечку. Дальше, аренда зала — минимум миллион рублей. Плюс банкет, оформление. Гонорар ведущему — около 3 млн рублей. Аренда «Арарата» для фотосессии — 2–3 млн. Таким образом, думаю, свадьба им обошлась в 10 млн и больше, — объяснил продюсер.

Ранее в Сети появилась информация, что свадьба актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги прошла в Императорском яхт-клубе в центре Москвы. Telegram-канал SHOT сообщил, что торжество обошлось минимум в 6 млн рублей. Пара арендовала все здание вместе с прилегающей территорией. По данным канала, одна только стоимость аренды составила около миллиона рублей.

До этого стало известно, что Агата Муцениеце и Петр Дранга поженились. В Сеть попало видео со свадебного торжества в Императорском яхт-клубе.