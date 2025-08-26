Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:11

Стало известно, во сколько обошлась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Стоимость свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги составила не менее 6 млн рублей

Агата Муцениеце и Петр Дранги Агата Муцениеце и Петр Дранги Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги, прошедшая в Императорском яхт-клубе в центре Москвы, обошлась минимум в 6 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. Пара арендовала все здание вместе с прилегающей территорией.

По данным канала, одна только стоимость аренды составила около миллиона рублей. Организация свадьбы потребовала дополнительных затрат в размере около 3 млн рублей. Эти расходы включают оплату услуг ведущего, фотографа и видеографа, а также затраты на подготовку невесты в Barvikha Hotel & Spa и проведение фотосессии в отеле «Арарат Парк Хаятт» неподалеку от Большого театра.

Помимо всего, на оформление банкетного зала было выделено около 500 тысяч рублей, а на организацию застолья — от 1,5 млн рублей.

На свадьбе присутствовали известные гости, среди которых были актриса Евгения Осипова, бывшая жена актера Павла Прилучного Рената Пиотровски, а также художественный руководитель театра-кабаре Crave Василий Козарь с супругой. Как пишет SHOT, приглашенных гостей угощали водкой с соленьями.

Ранее Муцениеце опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой она занимается на тренажере в период беременности. На лице артистки был заметен синяк под глазом. Пользователи интернета разделились в мнениях: одни считают, что отметина появилась после массажа, другие опасаются, что это может быть следствием домашнего насилия.

шоу-бизнес
свадьбы
Агата Муцениеце
торжества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Съемка чужой драки обернулась избиением сироты
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.