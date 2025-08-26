Стало известно, во сколько обошлась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги Стоимость свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги составила не менее 6 млн рублей

Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги, прошедшая в Императорском яхт-клубе в центре Москвы, обошлась минимум в 6 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. Пара арендовала все здание вместе с прилегающей территорией.

По данным канала, одна только стоимость аренды составила около миллиона рублей. Организация свадьбы потребовала дополнительных затрат в размере около 3 млн рублей. Эти расходы включают оплату услуг ведущего, фотографа и видеографа, а также затраты на подготовку невесты в Barvikha Hotel & Spa и проведение фотосессии в отеле «Арарат Парк Хаятт» неподалеку от Большого театра.

Помимо всего, на оформление банкетного зала было выделено около 500 тысяч рублей, а на организацию застолья — от 1,5 млн рублей.

На свадьбе присутствовали известные гости, среди которых были актриса Евгения Осипова, бывшая жена актера Павла Прилучного Рената Пиотровски, а также художественный руководитель театра-кабаре Crave Василий Козарь с супругой. Как пишет SHOT, приглашенных гостей угощали водкой с соленьями.

Ранее Муцениеце опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой она занимается на тренажере в период беременности. На лице артистки был заметен синяк под глазом. Пользователи интернета разделились в мнениях: одни считают, что отметина появилась после массажа, другие опасаются, что это может быть следствием домашнего насилия.