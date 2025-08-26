За пьяную езду на электросамокате могут лишить водительских прав ВС: пьяная езда на электросамокате может привести к лишению водительских прав

Верховный суд подтвердил, что пьяная езда на электросамокате может привести к лишению водительских прав. В опубликованном постановлении ВС сказано, что для управления СИМ с двигателем мощностью выше 0,25 кВт необходимо иметь соответствующее удостоверение.

В частности, ВС рассмотрел дело уроженца Воронежской области, который в апреле прошлого года катался пьяным на электросамокате мощностью 0,6 кВт. Такое средство индивидуальной мобильности уже является мопедом — нужны водительские права категории М, решил суд. К ответственности водители мопедов привлекаются так же, как и водители автомобилей.

Депутат Сергей Миронов предложил ввести в стране полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным. Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.

Ранее Верховный суд определил, что незаконное перераспределение бюджетных средств (речь идет об «откате» от подчиненных) не является взяткой, если не доказано покровительство. Первое преступление квалифицируется по статье о злоупотреблении полномочиями.