Названы самые кровожадные наемники в рядах ВСУ

Среди самых злостных наемников ВСУ выделяются румыны и поляки, рассказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. При этом он подчеркнул, что бойцы зачастую прибывают с неплохим снайперским оружием или американскими винтовками. Однако, по словам обозревателя, часто возникают проблемы с боеприпасами, и наемники отказываются воевать.

Среди самых злостных наемников отличаются румыны и поляки. Они воюют достаточно серьезно и зачастую прибывают с неплохим снайперским оружием или американскими винтовками, но часто возникают большие проблемы с боеприпасами. Они даже отказываются воевать, если им не дают определенное количество патронов или обмундирование, чтобы лежать на сырой земле, — поделился Баранец.

Ранее десантник с позывным Зема заявил, что штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» столкнулись в зоне спецоперации с иностранными наемниками. По словам военнослужащего, противник был укомплектован гражданами Польши и Румынии. Десантник также высказался о крайне низком уровне морально-психологического состояния иностранных бойцов.