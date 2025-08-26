Ученые зафиксировали на Солнце четвертую за день мощную вспышку

Ученые зафиксировали на Солнце четвертую за день мощную вспышку Институт прикладной геофизики: на Солнце зафиксировали четвертую сильную вспышку

На Солнце зафиксирована четвертая за день вспышка предпоследнего класса мощности, сообщил ТАСС Институт прикладной геофизики. Выброс энергии на звезде продолжался 45 минут.

26 августа в 17:07 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0, — говорится в сообщении.

Ранее астроном РАН Сергей Богачев заявил, что новые вспышки на Солнце повысят вероятность магнитных бурь на Земле. Он уточнил, что воздействие на планету может начаться уже 26 августа.

Эксперт добавил, что зарегистрированная 25 августа вспышка стала самой крупной за прошедшие два месяца. При этом она не оказала какого-то влияния на планету. По словам астронома, ключевое значение имеет расположение источника вспышки на солнечном диске. Как уточнил ученый, события на краю светила оказывают значительно меньшее влияние на нашу планету по сравнению с теми, что происходят в центральной части.

При этом Богачев отметил, что через один-два дня активная область может перейти в геоэффективную позицию, откуда воздействие на Землю станет возможным. Пока же риски для нашей планеты отсутствуют, но ситуация может измениться в ближайшее время, заключил он.