День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:48

Ученые зафиксировали на Солнце четвертую за день мощную вспышку

Институт прикладной геофизики: на Солнце зафиксировали четвертую сильную вспышку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце зафиксирована четвертая за день вспышка предпоследнего класса мощности, сообщил ТАСС Институт прикладной геофизики. Выброс энергии на звезде продолжался 45 минут.

26 августа в 17:07 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0, — говорится в сообщении.

Ранее астроном РАН Сергей Богачев заявил, что новые вспышки на Солнце повысят вероятность магнитных бурь на Земле. Он уточнил, что воздействие на планету может начаться уже 26 августа.

Эксперт добавил, что зарегистрированная 25 августа вспышка стала самой крупной за прошедшие два месяца. При этом она не оказала какого-то влияния на планету. По словам астронома, ключевое значение имеет расположение источника вспышки на солнечном диске. Как уточнил ученый, события на краю светила оказывают значительно меньшее влияние на нашу планету по сравнению с теми, что происходят в центральной части.

При этом Богачев отметил, что через один-два дня активная область может перейти в геоэффективную позицию, откуда воздействие на Землю станет возможным. Пока же риски для нашей планеты отсутствуют, но ситуация может измениться в ближайшее время, заключил он.

солнце
вспышки
ученые
магнитные бури
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.