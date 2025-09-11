Ученые заметили повышенную активность Солнца

В четверг, 11 сентября, возможно некоторое повышение активности Солнца, однако это не будет представлять никакой угрозы для Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно прогнозу специалистов на ближайшие 24 часа, геомагнитная обстановка ожидается спокойной, а вспышечная активность — низкой.

Прогноз на сутки: геомагнитная активность — спокойная. Вспышечная активность — низкая; возможен умеренный рост без рисков для Земли, — сказано в сообщении.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН геофизик Сергей Пулинец заявил, что на Землю обрушилась магнитная буря, которую ничто не предсказывало. По его словам, это могла быть сильная спонтанная суббуря из-за процессов в хвосте магнитосферы планеты.

До этого ученый Натан Эйсмонт рассказал о мощной вспышке на Солнце, которая вызвала магнитную бурю, продолжавшуюся чуть больше суток. По его словам, явление не оказалось экстремальным, но могло вызвать легкое недомогание у людей, чувствительных к изменениям погоды.