Посольство РФ обвинило Италию в двойных стандартах в спорте Посольство России в Италии уличило спортивные власти в двойных стандартах

Посольство России в Италии раскритиковало позицию министра спорта страны Андреа Абоди за политику двойных стандартов в отношении исключения атлетов из международных соревнований, говорится в комментарии, размещенном на официальных аккаунтах диппредставительства в соцсетях. Там указали на противоречия в заявлениях чиновника.

К сожалению, итальянский министр, как говорят в России, «начал за здравие, а закончил за упокой». Абоди опроверг сам себя, продолжив фразой о том, что исключение России из международных спортивных соревнований, напротив, является оправданным, — подчеркнули в посольстве.

Абоди ранее отверг предложения об исключении израильских спортсменов, заявив, что спорт должен объединять. Однако он подтвердил обоснованность исключения российских атлетов, сославшись на «жестокий характер» действий РФ. Посольство назвало это типичным примером двойных стандартов западного истеблишмента.

Ранее WADA объявило о наказании 280 российских спортсменов на основании данных московской антидопинговой лаборатории и изъятых оттуда проб. Дисциплинарное дело открыто еще по 29 спортсменам, и ожидается, что количество наказанных может возрасти.