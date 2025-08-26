На Украине продолжается травля Вуди Аллена

Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской в Черновцах отменил мюзикл по мотивам сценария режиссера Вуди Аллена, сообщило культурное учреждение в соцсетях. Причиной стало его участие в видео-формате в Московской неделе кино.

Речь идет о спектакле «Ex-comedy летней ночью, или какой глупый весь род человеческий». Он должен был состояться 31 августа.

Ранее постановку «Пули над Бродвеем» отменил Национальный театр им. Марии Заньковецкой во Львове. Он создана на основе одноименного фильма Аллена, но не является копией сценария к культовой ленте. Участие Аллена в Московской международной неделе кино также осудил МИД Украины.

Во время выступления Аллен признался, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве. Кроме того, Аллен заявил, что пока не планирует снимать фильмы в России. По его словам, предложений о совместной работе ему не поступало.