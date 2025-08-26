Смерть Белюскина, убийца из «Крокуса» на дереве, шансы Наговицыной: ЧП дня

Бизнесмен Сергей Белюскин разбился на спорткаре в Москве, альпинистка Наталья Наговицына могла умереть возле булыжника, где ранее скончался другой спортсмен, силовик рассказал о том, как они пилили дерево, на котором прятался террорист из «Крокуса», — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Бизнесмен разбился на спорткаре в Москве

57-летнему бизнесмену Сергею Белюскину, который попал в смертельную аварию под Живописным мостом в Москве, по предварительным данным, могло стать плохо с сердцем, пока он был за рулем.

Мужчина передвигался на элитном спорткаре Aston Martin. Согласно показаниям очевидцев, водитель какое-то время петлял по дороге и влетел в отбойник. Дверь автомобиля удалось разблокировать, пострадавшему пытались оказать первую помощь до приезда скорой помощи, делая искусственное дыхание.

Прибывшим на место медикам спасти водителя не удалось, он скончался на месте.

Писатель Мария Арбатова рассказала, что бизнесмен Сергей Белюскин в 2011 году сбил ее мужа, но избежал наказания. Она отметила, что так и не простила его.

«Человеку было 57 лет, но, судя по красивым фотографиям, он чудовищным образом организовал свою жизнь. Как так можно себя растоптать? В этих деньгах, в этом как бы финансовом успехе, в этой коммуникации с еще глупенькой девочкой, которая умерла. Последняя была блогершей и тоже странным образом фигурировала в истории Белюскина», — высказалась она.

Стало известно, где может лежать тело альпинистки Наговицыной

Альпинистка Наталья Наговицына располагается у камня, где 10 лет назад погиб Михаил Ишутин, рассказал старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа» кандидат медицинских наук Алексей Овчинников. Она до сих пор лежит с другой стороны булыжника, пояснил спасатель.

«Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска — мой приятель, который также пошел на Победу», — рассказал Овчинников.

Наталья Наговицына Фото: Социальные сети

По словам спасателя, мужчина имел большой опыт в покорении вершин — в его копилке было более 400 восхождений. Он дважды поднимался на пик Победы, в третий раз мужчина умер на обратном пути.

Всего порядка 30 альпинистов из разных стран погибли за годы восхождений на пике Победы в Киргизии в том месте, где оказалась заблокирована россиянка Наталья Наговицына.

Убийцу из «Крокус Сити Холла» снимали с дерева

Одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после погони снимали с дерева, сообщил опрошенный в суде в качестве свидетеля правоохранитель. По его словам, которые один из участников процесса привел в разговоре с РИА Новости, во время погони машина злоумышленников выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, в связи с этим четверо террористов побежали в разные стороны по направлению к лесу.

«Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел», — объяснил источник.

Читайте также:

Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной

Бастрыкин отреагировал на просьбу сына альпинистки Наговицыной

Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки