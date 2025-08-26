День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:03

Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной

Юрист Салкин усомнился, что организаторы тура Наговицыной понесут наказание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Организаторы тура застрявшей на вершине горы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной вряд ли будут привлечены к ответственности, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, уголовное дело может быть возбуждено по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако исполнителем являлся зарубежный партнер.

Дело может быть возбуждено по статье 238 УК РФ в отношении руководства и работников турфирмы, но оснований для привлечения к ответственности на мой взгляд нет, так как исполнителем тура очевидно являлся зарубежный партнер. Не представляю какие нужно допустить нарушения в России, чтобы они повлекли последствия за границей, — сказал Салкин.

Он уточнил, что формально возможность такого возбуждения дает положения статьи 12 УК РФ об уголовном законе в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, так как пострадавшей является россиянкой. По словам юриста, ответственность по части второй статьи 238 УК РФ начинается от штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство начало процессуальную проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговицыной на пике Победы в Киргизии. Спортсменка больше недели находится на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги.

альпинисты
законы
юристы
Киргизия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сделать нам больно»: военэксперт об участии Эстонии в атаках на Россию
ЛУКОЙЛ производит оригинальные моторные масла HAVAL
В петербургском кафе кассир и ее муж избили посетителей
Звезде «шоу для взрослых» на ТНТ сделали предложение руки и сердца
Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.