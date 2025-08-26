Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной

Организаторы тура застрявшей на вершине горы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной вряд ли будут привлечены к ответственности, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, уголовное дело может быть возбуждено по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако исполнителем являлся зарубежный партнер.

Дело может быть возбуждено по статье 238 УК РФ в отношении руководства и работников турфирмы, но оснований для привлечения к ответственности на мой взгляд нет, так как исполнителем тура очевидно являлся зарубежный партнер. Не представляю какие нужно допустить нарушения в России, чтобы они повлекли последствия за границей, — сказал Салкин.

Он уточнил, что формально возможность такого возбуждения дает положения статьи 12 УК РФ об уголовном законе в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, так как пострадавшей является россиянкой. По словам юриста, ответственность по части второй статьи 238 УК РФ начинается от штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство начало процессуальную проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговицыной на пике Победы в Киргизии. Спортсменка больше недели находится на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги.