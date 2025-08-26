Грушевое ассорти «Пьяный орех» с имбирем

Возьмите килограмм упругих плодов груши-дички, очистите и нарежьте дольками. Сбрызните соком одного лимона. В сотейнике растопите 500 граммов тростникового сахара с 300 мл воды, добавьте тонко нарезанный корень имбиря (50 г) и пару стручков острого перца чили, разрезанных вдоль. Погрузите груши в бурлящий сироп и уваривайте на медленном пламени 25 минут. Внесите 200 граммов обжаренных грецких орехов, томите еще 15 минут до карамелизации. Горячий десерт разложите по стерильным керамическим горшочкам, закатайте и укутайте в одеяло до полного остывания.

