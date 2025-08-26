День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:32

Грушевое ассорти «Пьяный орех» с имбирем

Грушевое ассорти «Пьяный орех» с имбирем Грушевое ассорти «Пьяный орех» с имбирем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите килограмм упругих плодов груши-дички, очистите и нарежьте дольками. Сбрызните соком одного лимона. В сотейнике растопите 500 граммов тростникового сахара с 300 мл воды, добавьте тонко нарезанный корень имбиря (50 г) и пару стручков острого перца чили, разрезанных вдоль. Погрузите груши в бурлящий сироп и уваривайте на медленном пламени 25 минут. Внесите 200 граммов обжаренных грецких орехов, томите еще 15 минут до карамелизации. Горячий десерт разложите по стерильным керамическим горшочкам, закатайте и укутайте в одеяло до полного остывания.

Ранее мы писали про лучшие рецепты кабачковой икры: быстро, вкусно, по-новому!

рецепты
домашние заготовки
груша
орехи
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна, где опасней всего делать селфи
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.