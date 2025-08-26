Губерниев высказался о ситуации со спортом в России

В России есть более важные проблемы, чем спорт как таковой, заявил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Однако по его словам, которые передает «Постньюс», детский спорт все же требует поддержки.

Вы знаете, если посмотреть в окно, то, мне кажется, сейчас есть очень много проблем, которые поважнее спорта как такового, — заявил он.

Так он отреагировал на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о международном отстранении российских спортсменов. При этом он согласился, что из-за этого в некоторых дисциплинах наблюдается деградация.

ISU с 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В декабре 2024 года союз объявил, что спортсмены из России смогут в нейтральном статусе участвовать в квалификационных олимпийских турнирах. Они получат по одной квоте в каждом виде.

В мае текущего года стало известно, что руководство ISU одобрило не все заявки фигуристов из России на участие в отборочных турах Олимпийских игр в нейтральном статусе. Трудности с этим возникли у тех спортсменов, которые должны выступать с танцевальными программами на льду.