День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:08

Экс-главком ВСУ заявил о реальности сценария «Терминатора»

Залужный: фильмы «Терминатор» уже становятся реальностью на поле боя

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Global Look Press

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в подкасте на YouTube-канале «Новая украинская школа» заявил о реальности сценария фильмов франшизы «Терминатор». Посол Украины в Великобритании провел параллели между фантастическими фильмами и реальностью современных боевых действий.

Фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью. Робот за $50 найдет тебя и убьет. Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения, — сказал Залужный.

По словам экс-главкома, развитие беспилотных технологий фундаментально меняет природу ведения боевых действий. Он подчеркнул необходимость минимизации человеческого присутствия на передовой и активизации разработки технических средств.

Ранее Валерий Залужный признал, что вся военная наука сосредоточена в России. Он отметил, что даже сегодня невозможно вести исследования без опоры на российские научные работы. Экс-главком ВСУ напомнил, что на Украине запрещено цитирование работ в научных исследованиях из РФ.

Украина
Валерий Залужный
Терминаторы
роботы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»
Еще одного сотрудника «Ельцин-центра» обвиняют в фейках об армии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.