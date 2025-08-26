Экс-главком ВСУ заявил о реальности сценария «Терминатора» Залужный: фильмы «Терминатор» уже становятся реальностью на поле боя

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в подкасте на YouTube-канале «Новая украинская школа» заявил о реальности сценария фильмов франшизы «Терминатор». Посол Украины в Великобритании провел параллели между фантастическими фильмами и реальностью современных боевых действий.

Фильмы про «Терминатора» уже становятся реальностью. Робот за $50 найдет тебя и убьет. Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения, — сказал Залужный.

По словам экс-главкома, развитие беспилотных технологий фундаментально меняет природу ведения боевых действий. Он подчеркнул необходимость минимизации человеческого присутствия на передовой и активизации разработки технических средств.

Ранее Валерий Залужный признал, что вся военная наука сосредоточена в России. Он отметил, что даже сегодня невозможно вести исследования без опоры на российские научные работы. Экс-главком ВСУ напомнил, что на Украине запрещено цитирование работ в научных исследованиях из РФ.