Бывший главком ВСУ назвал Россию центром военной мысли

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что вся военная наука сосредоточена в России. В эфире подкаста «Новая украинская школа» он отметил, что даже сегодня невозможно вести исследования без опоры на российские научные работы.

Давайте говорить честно, и по состоянию на сегодняшний день вся военная наука находится там, — сказал Залужный.

Он вспомнил, как получил предложение продолжить обучение в Москве и очень радовался этому. Экс-главком ВСУ высоко отозвался о российской военной науке. Залужный напомнил, что на Украине запрещено цитирование российских работ в научных исследованиях.

Я не знаю, как тогда делать военную науку, не цитируя, потому что она вся там. К сожалению, так сложилось, — уточнил он.

Залужный призвал не «тупо копировать» британский или американский варианты военного образования в части подготовки лидерских качеств. По его словам, на Украине нужно учитывать особенности собственного менталитета.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru заявил, что Залужный рассчитывает занять место президента Украины. Комментируя отказ экс-главкома ВСУ от сотрудничества с командой украинского лидера Владимира Зеленского в 2024 году, он отметил, что у Залужного более тесные связи с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.