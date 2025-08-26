Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:07

Бывший главком ВСУ назвал Россию центром военной мысли

Бывший главком ВСУ Залужный: вся военная наука находится в России

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что вся военная наука сосредоточена в России. В эфире подкаста «Новая украинская школа» он отметил, что даже сегодня невозможно вести исследования без опоры на российские научные работы.

Давайте говорить честно, и по состоянию на сегодняшний день вся военная наука находится там, — сказал Залужный.

Он вспомнил, как получил предложение продолжить обучение в Москве и очень радовался этому. Экс-главком ВСУ высоко отозвался о российской военной науке. Залужный напомнил, что на Украине запрещено цитирование российских работ в научных исследованиях.

Я не знаю, как тогда делать военную науку, не цитируя, потому что она вся там. К сожалению, так сложилось, — уточнил он.

Залужный призвал не «тупо копировать» британский или американский варианты военного образования в части подготовки лидерских качеств. По его словам, на Украине нужно учитывать особенности собственного менталитета.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru заявил, что Залужный рассчитывает занять место президента Украины. Комментируя отказ экс-главкома ВСУ от сотрудничества с командой украинского лидера Владимира Зеленского в 2024 году, он отметил, что у Залужного более тесные связи с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

Валерий Залужный
ВСУ
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
В России ужесточат правила для охотников
Стилист оценила новую стрижку Чиповской
Депутат рассказала, как легко мигранты получают гражданство
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.