День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:15

В Ростовской области 11 домов включили в зону ЧС

В Ростовской области 11 домов включили в зону ЧС после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новобессергеневском поселении Ростовской области 11 домов включили в зону ЧС после атаки ВСУ, заявил глава Неклиновского района Василий Даниленко в своем Telegram-канале. По его словам, основные повреждения — выбитые стекла, местами сломаны двери, посечены стены и кровля. Даниленко отметил, что на местах работает комиссия по оценке ущерба.

Сейчас в границах введенной зоны ЧС — 11 домовладений, — написал Даниленко.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ выпустили за сутки по региону свыше 70 БПЛА и 30 боеприпасов. По его словам, в результате атак пострадал один человек. Также один БПЛА повредил административное здание в Белгороде. Кроме того, после атаки дрона в поселке Чапаевский поврежден многоквартирный дом. Также было обстреляно село Сподарюшино.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах минувшей ночью. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.

Россия
Ростовская область
режим ЧС
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.