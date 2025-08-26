В Ростовской области 11 домов включили в зону ЧС В Ростовской области 11 домов включили в зону ЧС после атаки ВСУ

В Новобессергеневском поселении Ростовской области 11 домов включили в зону ЧС после атаки ВСУ, заявил глава Неклиновского района Василий Даниленко в своем Telegram-канале. По его словам, основные повреждения — выбитые стекла, местами сломаны двери, посечены стены и кровля. Даниленко отметил, что на местах работает комиссия по оценке ущерба.

Сейчас в границах введенной зоны ЧС — 11 домовладений, — написал Даниленко.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ выпустили за сутки по региону свыше 70 БПЛА и 30 боеприпасов. По его словам, в результате атак пострадал один человек. Также один БПЛА повредил административное здание в Белгороде. Кроме того, после атаки дрона в поселке Чапаевский поврежден многоквартирный дом. Также было обстреляно село Сподарюшино.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах минувшей ночью. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.