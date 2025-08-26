Раскрыто число дронов, которыми ВСУ атаковали Белгородскую область

ВСУ выпустили за сутки по Белгородской области свыше 70 БПЛА и 30 боеприпасов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атак пострадал один человек.

В результате обстрела Шебекино был ранен мирный житель. Мужчина в тяжелом состоянии продолжает лечение в областной больнице, — написал Гладков.

Также один БПЛА повредил административное здание в Белгороде. Кроме того, после атаки дрона в поселке Чапаевский поврежден многоквартирный дом. Кроме того, было обстреляно село Сподарюшино.

Ранее сообщалось, что в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате удара украинского БПЛА в селе Дунайка Белгородской области. Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

До этого стало известно, что обломки беспилотника упали во двор частного дома в Рязанской области. Глава региона Павел Малков пояснил, что была повреждена крыша жилища.