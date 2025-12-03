Военэксперт назвал способ отрезать Украину от Черного моря

Отрезать Украину от Черного моря можно только одним способом — заняв Николаевскую и Одесскую области, сказал в беседе с NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его мнению, другие меры с Киевом не сработают.

Российские войска должны полностью занять Николаевскую и Одесскую области. Никакого другого способа отрезать Украину от Черного моря не существует. Никакие дипломатические или дистанционные меры тут не сработают. Если надо отрезать Киев от моря — то только физическим освобождением приморских областей, — сказал Сивков.

Президент России Владимир Путин в ходе Международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Москва расширит удары по украинским портам и судам в качестве ответа на атаки на танкеры в Черном море. При этом в случае необходимости РФ может решить вопрос радикально — вообще отрезать Украину от акватории.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Игоря Маркова, эти слова президента будут претворены в жизнь. Противоречия между российской и украинской сторонами достигли чрезвычайной глубины, а Киев понимает только язык силы, констатировал он.