03 декабря 2025 в 16:36

«Не обойдемся»: экс-нардеп предрек исполнение одного из заявлений Путина

Экс-депутат Рады Марков не исключил, что Россия отрежет Украину от Черного моря

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Александр Щербак, ТАСС
Россия отрежет Украину от Черного моря в рамках проведения специальной военной операции, как об этом ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, противоречия между российской и украинской сторонами достигли чрезвычайной глубины, а Киев понимает только язык силы.

Я считаю, что РФ все равно отрежет Украину от моря, [как ранее заявил Путин]. Противоречия [между Москвой и Киевом] сейчас глубоки. Политики на Украине находятся в каком-то зазеркалье. На них действует только сила оружия. К сожалению, по их вине погибнет еще очень много украинцев. России надо решать поставленные в рамках СВО задачи. Бешеную собаку невозможно контролировать, она будет кусать всех. На Украине воспитан такой политический режим, такая часть поколения, которая как зомби. Они не слышат голос разума, не готовы к компромиссам и пытаются жить в своем выдуманном мире, — высказался Марков.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российские военные могут взять под контроль Одессу и Николаев после атак ВСУ на танкеры РФ у берегов Турции. Так он прокомментировал слова Путина, который пригрозил отрезать Украину от выхода к морю в ответ на пиратство. По словам парламентария, это станет закономерным продолжением специальной военной операции.

