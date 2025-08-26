День знаний — 2025
26 августа 2025 в 17:48

Все больше россиян игнорируют платежи по ипотеке

ЦБ: задолженность россиян по ипотеке достигла 22,3 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задолженность россиян по ипотеке в июле 2025 года увеличилась на 0,7% и достигла 22,3 трлн рублей, следует из данных Банка России. Рост продолжился после окончания действия государственной ипотечной программы.

Задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти (+0,7% после +0,6% в июне), что сопоставимо со среднемесячным приростом за II полугодие 2024 (+0,5%), когда уже перестала действовать массовая льготная ипотека, — говорится в документах.

В ЦБ также отметили, что объем выдач ипотеки за июль увеличился на 15%. Прибыль сектора составила 397 млрд рублей. Она осталась на уровне июня.

Тем временем эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев рассказал, что в следующем году ставки по рыночной ипотеке в России упадут до 12% годовых. По словам финансиста, средние ставки уже вернулись к уровню начала 2023 года, если учитывать уже выданные кредиты. Сейчас кредитные организации выдают займы в среднем под 21,5% против 25% весной.

До этого эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.

финансы
банки
деньги
общество
