Россияне рассказали, как их завлекают в финансовые пирамиды

Россияне рассказали, как их завлекают в финансовые пирамиды Опрос показал, что россияне все больше сталкиваются с финансовыми пирамидами

Опрос, проведенный «Финансами Mail» среди россиян показал, что 47% респондентов сталкивались с финансовыми пирамидами напрямую или косвенно. Самый очевидный сигнал — непонятная схема получения дохода: на это указали 25,31% участников опроса.

Звонят, предлагают вложить под 30−40% годовых. Когда спрашиваю, откуда такая доходность, ответить не могут, — сообщил один из опрошенных.

Почти четверть опрошенных (23,68%) часто видят рекламу, сулящую быстрые деньги, а 24,35% получают звонки с предложениями сверхприбыльных инвестиций. Около 10,59% затруднились ответить, сталкивались ли они с мошенническими схемами, и лишь 41,39% уверены, что не получали подобных предложений.

Основная стратегия защиты у россиян — осторожность. Почти 38% (37,87%) респондентов избегают вложений, в которых не разбираются. Еще 25,85% настороженно относятся к слишком высокой доходности, считая ее признаком риска.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года Центральный банк России обнаружил свыше четырех тысяч незаконных финансовых схем и мошеннических проектов. Этот показатель на 20% превышает данные аналогичного периода предыдущего года.