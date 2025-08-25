Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:08

Россияне рассказали, как их завлекают в финансовые пирамиды

Опрос показал, что россияне все больше сталкиваются с финансовыми пирамидами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Опрос, проведенный «Финансами Mail» среди россиян показал, что 47% респондентов сталкивались с финансовыми пирамидами напрямую или косвенно. Самый очевидный сигнал — непонятная схема получения дохода: на это указали 25,31% участников опроса.

Звонят, предлагают вложить под 30−40% годовых. Когда спрашиваю, откуда такая доходность, ответить не могут, — сообщил один из опрошенных.

Почти четверть опрошенных (23,68%) часто видят рекламу, сулящую быстрые деньги, а 24,35% получают звонки с предложениями сверхприбыльных инвестиций. Около 10,59% затруднились ответить, сталкивались ли они с мошенническими схемами, и лишь 41,39% уверены, что не получали подобных предложений.

Основная стратегия защиты у россиян — осторожность. Почти 38% (37,87%) респондентов избегают вложений, в которых не разбираются. Еще 25,85% настороженно относятся к слишком высокой доходности, считая ее признаком риска.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года Центральный банк России обнаружил свыше четырех тысяч незаконных финансовых схем и мошеннических проектов. Этот показатель на 20% превышает данные аналогичного периода предыдущего года.

мошенники
финансы
займы
пирамиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество
Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.