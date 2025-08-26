Финансист раскрыл, какие изменения ждут россиян в рыночной ипотеке

В следующем году ставки по рыночной ипотеке в России упадут до 12% годовых, заявил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По словам финансиста, которые приводит «Газета.Ru», средние ставки уже вернулись к уровню начала 2023 года, если учитывать уже выданные кредиты. Селезнев обратил внимание, что в настоящее время кредитные организации выдают займы в среднем под 21,5% против 25% весной.

Мы вполне можем увидеть ипотеку от 15%–16% к концу этого года и до 12% в следующем году. Не на все объекты, по акциям, но в принципе это реально, — подчеркнул эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.

До этого строительный эксперт Федор Васильев заявил, что типовой проект частного дома может помочь сэкономить до 40% бюджета. По его словам, проектирование необходимо адаптировать к локальным условиям. Он отметил, что кровельные материалы также влияют на стоимость строительства: металлочерепица сочетает доступную цену и долговечность, а гибкая черепица тише, но дороже.