Кабачок там никто не заметит! Диетические синнабоны с кремом — едим и худеем! Нежные, ароматные и совершенно невесомые синнабоны с легкой творожной основой и полезным кабачком! Идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от удовольствия. Всего 190 ккал в 100 граммах!
Ингредиенты для теста
- Творог 2% — 180 г
- Кабачок тертый — 100 г
- Желток — 1 шт
- Крахмал кукурузный — 3 ст.л
- Сахарозаменитель — по вкусу
- Корица — 1 ч.л
- Ванилин — щепотка
Для крема
- Молоко 1.5% — 150 мл
- Молоко сухое обезжиренное — 3 ст.л
- Крахмал кукурузный — 1 ст.л
- Сахарозаменитель — по вкусу
Приготовление
- Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите лишнюю жидкость.Смешайте творог, желток, кабачок, сахарозаменитель, корицу, ванилин и крахмал до однородной массы. Тесто разделите на части, сформируйте булочки в форме спиралек и выложите на пергамент. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до легкой румяности.
- Для крема смешайте сухое молоко, крахмал и сахарозаменитель, постепенно влейте холодное молоко и варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Готовые синнабоны полейте теплым кремом и подавайте. КБЖУ на 100 г: 190 ккал, белки: 10.6 г, жиры: 5.2 г., углеводы: 26.4 г.
