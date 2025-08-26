Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:00

Кабачок там никто не заметит! Диетические синнабоны с кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачок там никто не заметит! Диетические синнабоны с кремом — едим и худеем! Нежные, ароматные и совершенно невесомые синнабоны с легкой творожной основой и полезным кабачком! Идеальный десерт для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от удовольствия. Всего 190 ккал в 100 граммах!

Ингредиенты для теста

  • Творог 2% — 180 г
  • Кабачок тертый — 100 г
  • Желток — 1 шт
  • Крахмал кукурузный — 3 ст.л
  • Сахарозаменитель — по вкусу
  • Корица — 1 ч.л
  • Ванилин — щепотка

Для крема

  • Молоко 1.5% — 150 мл
  • Молоко сухое обезжиренное — 3 ст.л
  • Крахмал кукурузный — 1 ст.л
  • Сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите лишнюю жидкость.Смешайте творог, желток, кабачок, сахарозаменитель, корицу, ванилин и крахмал до однородной массы. Тесто разделите на части, сформируйте булочки в форме спиралек и выложите на пергамент. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до легкой румяности.
  2. Для крема смешайте сухое молоко, крахмал и сахарозаменитель, постепенно влейте холодное молоко и варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Готовые синнабоны полейте теплым кремом и подавайте. КБЖУ на 100 г: 190 ккал, белки: 10.6 г, жиры: 5.2 г., углеводы: 26.4 г.

Ранее мы готовили галету со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче, чем в кондитерской.

кабачки
булочки
крем
выпечка
похудение
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.