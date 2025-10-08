Самые ароматные булочки к супу. Сыр, чеснок и горстка муки. Невероятно вкусные и румяные

Ароматные сырные булочки с чесноком — это та самая выпечка, от запаха которой сбегается вся семья. С хрустящей золотистой корочкой, нежным тестом и пикантной начинкой, они идеальны к тарелке наваристого супа и как самостоятельная закуска «просто так». Их волшебство в том, что даже простая трапеза с такими булочками превращается в маленький праздник. Готовятся они несложно, а результат всегда вызывает восторг — румяные, пышные и невероятно душистые.

Для приготовления теста тебе понадобится: 450 граммов муки, 230 мл теплого молока, 2 яйца (оден желток для смазки), 7 граммов быстродействующих дрожжей, 4 столовые ложки растительного масла, 20 граммов сахара и 1 чайная ложка соли. Сначала приготовь опару: смешай 50 граммов муки, дрожжи и сахар с теплым молоком и оставь на 10 минут. Затем в большую миску просей оставшуюся муку, влей опару, добавь яйца, растительное масло и соль. Замеси гладкое, не липнущее к рукам тесто, убери его в смазанную маслом миску, накрой и оставь в тепле на час-полтора, пока оно не увеличится в объеме. Пока тесто подходит, приготовь начинку и соус. Натри на терке 150–180 граммов твердого сыра (например, моцареллы) и смешай его с 2–3 измельченными зубчиками чеснока и мелко нарубленной зеленью (петрушка или укроп). Для ароматной пропитки смешай 2–3 зубчика чеснока, измельченную зелень и пару столовых ложек растительного или растопленного сливочного масла. Подошедшее тесто обомни, раздели на части весом около 50 граммов и раскатай каждую в лепешку. В центр каждой положи сырную начинку, края защипни, формируя аккуратные шарики. Выложи булочки швом вниз на противень, дай им расстояться 15–20 минут, смажь взбитым желтком с молоком и выпекай в разогретой до 200 °C духовке. Первые 15 минут пеки при 200 °C, затем убавь до 180 °C и допеки до румяности (еще около 10 минут). Готовые горячие булочки щедро смажь чесночным соусом.

