Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 08:45

Самые ароматные булочки к супу. Сыр, чеснок и горстка муки. Невероятно вкусные и румяные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные сырные булочки с чесноком — это та самая выпечка, от запаха которой сбегается вся семья. С хрустящей золотистой корочкой, нежным тестом и пикантной начинкой, они идеальны к тарелке наваристого супа и как самостоятельная закуска «просто так». Их волшебство в том, что даже простая трапеза с такими булочками превращается в маленький праздник. Готовятся они несложно, а результат всегда вызывает восторг — румяные, пышные и невероятно душистые.

Для приготовления теста тебе понадобится: 450 граммов муки, 230 мл теплого молока, 2 яйца (оден желток для смазки), 7 граммов быстродействующих дрожжей, 4 столовые ложки растительного масла, 20 граммов сахара и 1 чайная ложка соли. Сначала приготовь опару: смешай 50 граммов муки, дрожжи и сахар с теплым молоком и оставь на 10 минут. Затем в большую миску просей оставшуюся муку, влей опару, добавь яйца, растительное масло и соль. Замеси гладкое, не липнущее к рукам тесто, убери его в смазанную маслом миску, накрой и оставь в тепле на час-полтора, пока оно не увеличится в объеме. Пока тесто подходит, приготовь начинку и соус. Натри на терке 150–180 граммов твердого сыра (например, моцареллы) и смешай его с 2–3 измельченными зубчиками чеснока и мелко нарубленной зеленью (петрушка или укроп). Для ароматной пропитки смешай 2–3 зубчика чеснока, измельченную зелень и пару столовых ложек растительного или растопленного сливочного масла. Подошедшее тесто обомни, раздели на части весом около 50 граммов и раскатай каждую в лепешку. В центр каждой положи сырную начинку, края защипни, формируя аккуратные шарики. Выложи булочки швом вниз на противень, дай им расстояться 15–20 минут, смажь взбитым желтком с молоком и выпекай в разогретой до 200 °C духовке. Первые 15 минут пеки при 200 °C, затем убавь до 180 °C и допеки до румяности (еще около 10 минут). Готовые горячие булочки щедро смажь чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

булочки
сыры
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как проверить подлинность ювелирных изделий
Медведчук предрек Европе повторение украинского сценария
В Петербурге поддержали идею Матвиенко о взносах с безработных
Певца Шарлота оставят в колонии общего режима
Более 40 мировых лидеров позвонили Путину в один день
Диетолог рассказала о пользе улуна
Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске
В Челябинске замначальника ГАИ брал взятки асфальтом
Житель Новгорода получил 15 лет за передачу данных украинской разведке
Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга
В Турции рассказали, почему Трамп хочет поскорее разрешить конфликт в Газе
Рэпер Серега впервые рассказал о сыновьях, которых вывез с Украины
Пьяный курганец спалил дом с бабушкой и двумя внуками
Компания Nvidia готова вложить миллиарды долларов в стартап Маска
Арестованный российский чиновник сознался в преступлении
Певца Шарлота удалили с судебного заседания за крики
Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков
Рэпера Macan могут отправить на службу в элитный полк
Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев
Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.