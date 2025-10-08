Рулетики из кабачков с чесночной намазкой и крабовыми палочками: супервкусная закуска. Эти нежные рулетики из кабачков — вкусный и сытный способ подать любимый сезонный овощ. Простое и элегантное блюдо, которое прекрасно подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Тающая во рту начинка и сочный кабачок создают идеальную гармонию вкуса.

Ингредиенты

Кабачки — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Сыр — 50 г

Помидоры — 1 шт.

Чеснок — по вкусу

Крабовые палочки — 1 пачка

Майонез — по вкусу

Зелень, соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

Кабачок нарежьте вдоль длинными тонкими пластинами, слегка посолите. Обжарьте ломтики с двух сторон до мягкости и дайте им остыть. Для начинки натрите сыр, вареные яйца, чеснок и крабовые палочки на мелкой терке, добавьте мелко порубленную зелень, майонез, соль и перец. Выложите начинку на остывшие кабачки, сверните аккуратные рулетики и закрепите каждый зубочисткой. Подавайте, украсив дольками свежего помидора.

