08 октября 2025 в 09:00

Рулетики из кабачков с чесночной намазкой и крабовыми палочками: супервкусная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из кабачков с чесночной намазкой и крабовыми палочками: супервкусная закуска. Эти нежные рулетики из кабачков — вкусный и сытный способ подать любимый сезонный овощ. Простое и элегантное блюдо, которое прекрасно подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Тающая во рту начинка и сочный кабачок создают идеальную гармонию вкуса.

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр — 50 г
  • Помидоры — 1 шт.
  • Чеснок — по вкусу
  • Крабовые палочки — 1 пачка
  • Майонез — по вкусу
  • Зелень, соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок нарежьте вдоль длинными тонкими пластинами, слегка посолите. Обжарьте ломтики с двух сторон до мягкости и дайте им остыть. Для начинки натрите сыр, вареные яйца, чеснок и крабовые палочки на мелкой терке, добавьте мелко порубленную зелень, майонез, соль и перец.
  2. Выложите начинку на остывшие кабачки, сверните аккуратные рулетики и закрепите каждый зубочисткой. Подавайте, украсив дольками свежего помидора.

Ранее мы готовили рулетики из лаваша с копченой курицей и морковчой. Идеальная закуска для любого случая.

