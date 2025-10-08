В ЦБ раскрыли, сколько россиян платят картой

В России доля безналичных расчетов составляет 87,5% операций, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая на «Финополисе-2025», она назвала этот показатель высоким, передает ТАСС.

Доля безналичных в платежах сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками. Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре. Это говорящая сама за себя цифра, — отметила она.

Ранее появилась информация, что российские банки начали массово снижать до нуля кредитные лимиты по картам клиентов. Такая мера затрагивает даже дисциплинированных заемщиков, не допускавших просрочек.

Также стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене действующей льготы по НДС для операций с банковскими картами. Это затронет эквайринг и процессинговые услуги.

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что введение налога на добавленную стоимость на все операции с картами приведет к общему росту цен в России. Он подчеркнул, что это проинфляционный фактор.