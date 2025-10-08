Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:48

В ЦБ раскрыли, сколько россиян платят картой

Набиуллина: доля безналичных расчетов в России достигла 87,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России доля безналичных расчетов составляет 87,5% операций, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая на «Финополисе-2025», она назвала этот показатель высоким, передает ТАСС.

Доля безналичных в платежах сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками. Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре. Это говорящая сама за себя цифра, — отметила она.

Ранее появилась информация, что российские банки начали массово снижать до нуля кредитные лимиты по картам клиентов. Такая мера затрагивает даже дисциплинированных заемщиков, не допускавших просрочек.

Также стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене действующей льготы по НДС для операций с банковскими картами. Это затронет эквайринг и процессинговые услуги.

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что введение налога на добавленную стоимость на все операции с картами приведет к общему росту цен в России. Он подчеркнул, что это проинфляционный фактор.

банки
платежи
Эльвира Набиуллина
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Болгарская кухня: готовьте быстро и ешьте с удовольствием
В Индии на 90-м году жизни умер легендарный певец
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.