В Турции задержали известных звезд по делу о наркотиках В Турции певицу Хадисе и других звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках

В Турции задержали певицу Хадисе и еще несколько известных исполнителей и актеров в рамках операции по противодействию распространению и контрабанде наркотических веществ, передает телеканал Halk TV. Задержанных звезд турецкого шоу-бизнеса допросят и возьмут у них анализы крови.

Следственное управление по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула провело операцию в отношении известных личностей, среди которых Хадисе, Дилан-Энгин Полат, Симге Сагын и Демет Эвгар, Кубилай Ака, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывшего хоккеиста Йере Каралахти арестовали в Хельсинки по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Обвинения ему предъявят до 15 января 2026 года. Ранее Каралахти уже был судим за приобретение наркотиков, в том числе в 2008 году.

До этого в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили наркотики. У звезды при себе был вейп с гашишным маслом. Артистка прилетела из Израиля, и против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

