08 октября 2025 в 07:46

Многолетник, который можно сажать весь октябрь: просто посейте семена — весной получите крепкие всходы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник идеален для октябрьской посадки. Он демонстрирует феноменальную устойчивость к климатическим изменениям. Его можно смело высаживать в течение всего октября, даже когда погода непредсказуемо колеблется между заморозками и потеплениями.

Аквилегия (водосбор) — ее семена не только не боятся морозов, но и требуют обязательной стратификации холодом для успешного прорастания. Просто посейте семена поверхностно на подготовленную грядку, слегка присыпьте землей и уплотните — природа сделает все остальное. Весной вы получите крепкие всходы, которые превратятся в изящные кусты с ажурной листвой.

Уже в мае — июне аквилегия порадует уникальными цветами-колокольчиками с шпорцами разнообразных оттенков — от белоснежных до темно-фиолетовых. Этот многолетник отличается теневыносливостью, засухоустойчивостью и способностью расти на любых почвах. Он живет десятилетиями, с каждым годом становясь пышнее, и прекрасно адаптируется к любым погодным условиям.

Ранее был назван цветок, который создает эффект голубого, синего или белого водопада в саду: пышное и продолжительное цветение с июня до самых заморозков.

Дарья Иванова
Д. Иванова
