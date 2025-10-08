Многолетник, который можно сажать весь октябрь: просто посейте семена — весной получите крепкие всходы

Этот многолетник идеален для октябрьской посадки. Он демонстрирует феноменальную устойчивость к климатическим изменениям. Его можно смело высаживать в течение всего октября, даже когда погода непредсказуемо колеблется между заморозками и потеплениями.

Аквилегия (водосбор) — ее семена не только не боятся морозов, но и требуют обязательной стратификации холодом для успешного прорастания. Просто посейте семена поверхностно на подготовленную грядку, слегка присыпьте землей и уплотните — природа сделает все остальное. Весной вы получите крепкие всходы, которые превратятся в изящные кусты с ажурной листвой.

Уже в мае — июне аквилегия порадует уникальными цветами-колокольчиками с шпорцами разнообразных оттенков — от белоснежных до темно-фиолетовых. Этот многолетник отличается теневыносливостью, засухоустойчивостью и способностью расти на любых почвах. Он живет десятилетиями, с каждым годом становясь пышнее, и прекрасно адаптируется к любым погодным условиям.

