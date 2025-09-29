Этот цветок создаст эффект синего водопада в саду: цветет с июня до заморозков

Лобелия — изящный однолетник, который создает эффект голубого, синего или белого водопада в саду и ценится дачниками за невероятно пышное и продолжительное цветение с июня до самых заморозков.

Главные преимущества лобелии: огромное количество миниатюрных цветков диаметром 1–2 см, полностью покрывающих кустик, отличная холодостойкость и универсальность — ее выращивают в кашпо, на клумбах, в бордюрах.

Для посадки на даче посейте семена на рассаду в феврале-марте поверхностно, не засыпая землей, так как им нужен свет для прорастания. Накройте емкость пленкой и поставьте в светлое место при температуре 18–20 °C. В открытый грунт высаживайте в мае на расстоянии 10–15 см между растениями, выбрав солнечное или полутенистое место с влажной, хорошо дренированной почвой.

Лобелия при пересыхании почвы сразу прекращает цветение, но быстро восстанавливается после обильного полива. Для пышности регулярно прищипывайте побеги и подкармливайте комплексным удобрением раз в месяц без избытка азота.

