Российский паралимпиец дважды обновил мировой рекорд Гнездилов дважды обновил мировой рекорд и выиграл золото в толкании ядра на ЧМ

Российский паралимпиец Денис Гнездилов стал чемпионом мира по легкой атлетике в Нью-Дели и дважды побил мировой рекорд в толкании ядра. Спортсмен выступает в категории F40 для атлетов с низким ростом.

В третьей попытке Гнездилов показал результат 11,85 метра, а в шестой улучшил его до 11,92 метра. Его главный соперник, португалец Мигель Монтейра, занял второе место с результатом 11,31 метра.

Для России эта медаль стала второй золотой на текущем чемпионате мира. Прежде победителем в толкании ядра в классе F37 стал Альберт Хинчагов.

Ранее российский пловец Андрей Калина стал семикратным чемпионом мира на паралимпийском турнире в Сингапуре, победив на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:08.43. Второе место занял его соотечественник Даниил Смирнов. Оба спортсмена выступали в классе SB8.

В то же время Паралимпийский комитет России объявил о восстановлении права отечественных спортсменов выступать с национальным флагом и гимном на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета. Однако на текущем чемпионате мира в Нью-Дели россияне продолжают участие в нейтральном статусе.