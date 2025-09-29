Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 10:22

Российский паралимпиец дважды обновил мировой рекорд

Гнездилов дважды обновил мировой рекорд и выиграл золото в толкании ядра на ЧМ

Денис Гнездилов Денис Гнездилов Фото: Thomas Lovelock for OIS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский паралимпиец Денис Гнездилов стал чемпионом мира по легкой атлетике в Нью-Дели и дважды побил мировой рекорд в толкании ядра. Спортсмен выступает в категории F40 для атлетов с низким ростом.

В третьей попытке Гнездилов показал результат 11,85 метра, а в шестой улучшил его до 11,92 метра. Его главный соперник, португалец Мигель Монтейра, занял второе место с результатом 11,31 метра.

Для России эта медаль стала второй золотой на текущем чемпионате мира. Прежде победителем в толкании ядра в классе F37 стал Альберт Хинчагов.

Ранее российский пловец Андрей Калина стал семикратным чемпионом мира на паралимпийском турнире в Сингапуре, победив на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:08.43. Второе место занял его соотечественник Даниил Смирнов. Оба спортсмена выступали в классе SB8.

В то же время Паралимпийский комитет России объявил о восстановлении права отечественных спортсменов выступать с национальным флагом и гимном на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета. Однако на текущем чемпионате мира в Нью-Дели россияне продолжают участие в нейтральном статусе.

спортсмен
Паралимпиада
рекорды
россияне
