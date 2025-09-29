Цветок для клумб и подвесных кашпо: украсит дачу с июня по октябрь

Вербена гибридная — идеальный цветок для осенней посадки, который одинаково эффектно смотрится как на клумбах, так и в подвесных кашпо, украшая дачу с июня по октябрь, до самых заморозков.

Это неприхотливое растение образует пышные кустики высотой 20–30 см с ажурной листвой и яркими соцветиями всех оттенков — от белого и розового до пурпурного и фиолетового. Вербена не требует сложного ухода: достаточно полива при подсыхании почвы и ежемесячной подкормки комплексным удобрением. Она устойчива к болезням, привлекает бабочек и пчел, а ее цветы не теряют декоративности даже в дождливую погоду.

Для осенней посадки в сентябре — октябре выберите солнечный участок с рыхлой дренированной почвой. При посадке в кашпо используйте горшки объемом не менее 3–5 литров с дренажными отверстиями, наполненные питательным грунтом с перлитом. На клумбах высаживайте рассаду на расстоянии 25–30 см, в кашпо — более плотно для создания шарообразной формы. Полейте растения и замульчируйте торфом.

