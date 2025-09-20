Цветы размером с ладонь на вашей даче: этот кустарник заставит соседей завидовать

Цветы размером с ладонь на вашей даче: этот кустарник заставит соседей завидовать

Гибискус сирийский — уникальный морозостойкий кустарник, который с июля по сентябрь покрывается огромными (до 12 см) цветами-«граммофонами» белого, розового, сиреневого и красного оттенков.

Его преимущества: зимостойкость (до -25 °C с укрытием), засухоустойчивость, быстрый рост и способность цвести даже в полутени. Дачники ценят его за экзотический вид, привлекающий внимание, и неприхотливость — гибискус не болеет, не требует частых подкормок и прекрасно формируется обрезкой.

Посадка в октябре идеальна для укоренения: выкопайте яму 60×60 см, добавьте дренаж, компост и песок, установите саженец, не заглубляя корневую шейку. Полейте и замульчируйте толстым слоем торфа или опилок. Укройте на зиму агроволокном — и уже следующим летом гибискус подарит первые цветы. Этот кустарник заставит соседей завидовать. Цветы размером с ладонь на вашей даче не останутся без внимания.

Ранее был назван многолетник, который переживет ледяные ветра и морозы -35 °C.