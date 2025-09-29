Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 09:28

Найден распространитель суррогатного алкоголя в Ленобласти

Волк: суррогат в Ленобласти распространяла компания из Трубникова Бора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суррогатный алкоголь, из-за которого отравились и погибли люди в Ленобласти, могла распространять организация, расположенная в поселке Трубников Бор, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. В настоящее время там проводятся следственные мероприятия для выявления каналов поставки алкоголя.

Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, — написала Волк.

Ранее суд в Ленинградской области заключил под стражу второго подозреваемого по делу о суррогатном алкоголе. По официальным данным, обвиняемыми являются двое местных жителей, которым предъявлены серьезные обвинения. Прокуроры поддержали ходатайство следствия о заключении их под арест.

До этого Волк сообщила, что в Сланцевском районе Ленинградской области в течение двух дней поступали сведения об отравлениях алкоголем от медиков и жителей. Она уточнила, что в домах госпитализированных и погибших обнаружили одинаковые пустые бутылки от немаркированного спиртного.

Россия
Ленинградская область
отравления
компании
МВД
