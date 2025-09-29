Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 09:11

В НАТО рассказали о расследовании нарушения воздушного пространства

Адмирал Драгоне: НАТО еще не установила ответственных за нарушения границ

Каво Драгоне Каво Драгоне Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

В НАТО пока не установили, кто стоит за недавними нарушениями воздушного пространства стран Альянса, заявил глава военного комитета Блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Расследование продолжается, сообщает Times.

С учетом того, что эти нарушения произошли совсем недавно, они все еще расследуются, и, разумеется, нам нужна точка опоры — установление ответственного за нарушения, — сказал Драгоне.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, утверждая о нарушении своего воздушного пространства Россией. Как уточнил польский МИД, запрос направлен для обсуждения инцидента на международном уровне. В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками.

НАТО
воздушное пространство
дроны
беспилотники
