29 сентября 2025 в 07:56

Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США

ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого наемника из США

ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» с позывным Увар. Он уточнил, что взять мужчину живым не удалось — по месту, где находился иностранец, начали бить дроны ВСУ.

По словам военнослужащего, бой, в котором был ранен американский наемник, состоялся 9 мая 2025 года, когда отряд спецназа ГУР Украины, в который входил иностранец, пытался атаковать российские позиции в населенном пункте. Российские бойцы пытались предложить ему сдаться, тот отвечал на английском языке.

Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться, — отметил Увар.

Ранее американский наемник Бенджамин Рид заявил, что командование ВСУ целенаправленно набирает в свои ряды неонацистов и лиц с криминальными наклонностями. Особое внимание он уделил присутствию в рядах формирований людей, разыскиваемых правоохранительными органами своих стран.

До этого стало известно, что на данный момент в рядах ВСУ находятся около 20 тысяч иностранцев-наемников. При этом в армию Украины до сих пор прибывают новые солдаты из других стран. Все чаще среди наемников стали появляться люди без боевого опыта, пожилые, а также списанные по состоянию здоровья ветераны ВС США.

ВС РФ
ВСУ
военные
наемники
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
