Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 07:45

Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет

Кардиохирург Бокерия: электронные сигареты не менее опасны, чем традиционные

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Электронные сигареты так же вредны для здоровья человека, как и традиционные, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. По его словам, также не важно, много человек курит или мало. Он отметил, что результат будет все равно один — смерть, просто в первом случае она наступит немного раньше.

Не имеет значения, менее или более вредны, понимаете? Они вредны для организма. И в итоге, если один человек много, допустим, принимает, он умрет раньше, пардон, второй тоже туда же пойдет, только чуть попозже. Вот и вся история. Надо помнить, ничего хорошего от этого нет, — заявил Бокерия.

Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и правозащитник Иван Курбаков предложил полностью запретить в России производство, импорт и продажу всех видов табачной и никотиносодержащей продукции. Соответствующее обращение уже направлено председателю правительства России Михаилу Мишустину. По его словам, переходный период для полного запрета продажи табака может составить три года. Как отметил Курбаков, за это время предлагается повысить акцизы, чтобы сделать продукцию менее доступной.

электронные сигареты
табак
запреты
курение
здоровье
врачи
Бокерия
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.