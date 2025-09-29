Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет

Электронные сигареты так же вредны для здоровья человека, как и традиционные, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. По его словам, также не важно, много человек курит или мало. Он отметил, что результат будет все равно один — смерть, просто в первом случае она наступит немного раньше.

Не имеет значения, менее или более вредны, понимаете? Они вредны для организма. И в итоге, если один человек много, допустим, принимает, он умрет раньше, пардон, второй тоже туда же пойдет, только чуть попозже. Вот и вся история. Надо помнить, ничего хорошего от этого нет, — заявил Бокерия.

Ранее председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и правозащитник Иван Курбаков предложил полностью запретить в России производство, импорт и продажу всех видов табачной и никотиносодержащей продукции. Соответствующее обращение уже направлено председателю правительства России Михаилу Мишустину. По его словам, переходный период для полного запрета продажи табака может составить три года. Как отметил Курбаков, за это время предлагается повысить акцизы, чтобы сделать продукцию менее доступной.